БАТЭ впервые за 14 лет не сумел стать чемпионом Белоруссии по футболу

ТАСС, 24 ноября. Брестское "Динамо" со счетом 1:0 победило дома "Витебск" в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии по футболу и досрочно стало чемпионом страны.

Гол забил Алексей Хобленко (38-я минута).

В параллельном матче БАТЭ (Борисов) со счетом 3:0 обыграл минское "Динамо", однако потерял шансы на чемпионство, уступая за тур до конца пять очков.

После 29 туров в турнирной таблице брестская команда набрала 72 очка, у БАТЭ в активе 67 баллов, клуб гарантировал себе вторую строчку. Третье место ранее обеспечил "Шахтер" (Солигорск), набравший 62 очка.

Чемпионат Белоруссии проводится с 1992 года, "Динамо" впервые стало чемпионом Белоруссии, ранее брестская команда завоевывала бронзовые медали высшего дивизиона страны в 1992 году. Также клуб трижды становился обладателем Кубка (2007, 2017, 2018) и дважды Суперкубка Белоруссии (2018, 2019).

БАТЭ становился чемпионом страны 13 сезонов подряд, последний раз борисовский клуб не сумел выиграть в 2005 году, тогда победителем первенства стал "Шахтер". Всего в активе БАТЭ 15 чемпионских титулов (1999, 2002, 2005-2018), три Кубка (2006, 2010, 2015) и семь Суперкубков (2010, 2011, 2013-2017) Белоруссии. По всем показателям борисовский клуб является рекордсменом страны.