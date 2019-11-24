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КХЛ

"Ак Барс" по буллитам обыграл "Салават Юлаев" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Хоккеисты "Ак Барса" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" по буллитам обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:3 в гостевой встрече Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 8070 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Рукавишников (10-я минута), Альберт Яруллин (15) и Владислав Кара (50). У хозяев отличились Захар Арзамасцев (29), Сакари Маннинен (53) и Никита Сошников (60). Победный буллит реализовал Данис Зарипов.

Казанский клуб одержал шестую победу подряд в лиге, в последний раз клуб проигрывал 2 ноября в гостевой встрече против нижнекамского "Нефтехимика" (2:4). "Салават Юлаев" в последних пяти матчах потерпел три поражения и одержал две победы.

В турнирной таблице Восточной конференции лидирует "Ак Барс", набрав в 30 матчах 49 очков, уфимская команда идет на третьей строчке, имея в активе 39 очков в 32 играх. В следующем матче казанский клуб дома сыграет с новосибирской "Сибирью" 27 ноября, "Салават Юлаев" днем позднее в гостях встретится с челябинским "Трактором".

В другом матче игрового дня владивостокский "Адмирал" нанес "Сибири" седьмое поражение кряду, матч завершился со счетом 2:1. Хабаровский "Амур" в овертайме одержал волевую победу над нурсултанским "Барысом", проигрывая по ходу матча со счетом 0:2 (3:2). "Трактор" прервал серию из пяти поражений, обыграв нижегородское "Торпедо" со счетом 4:0, эта победа стала первой для Владимира Юрзинова - младшего на посту главного тренера челябинцев.

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