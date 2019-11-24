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КХЛ

ЦСКА потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата КХЛ

Армейский клуб уступил "Автомобилисту" со счетом 1:2

ТАСС, 24 ноября. Екатеринбургский "Автомобилист" победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Вячеслав Литовченко (29-я минута) и Дэн Секстон (50). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (53).

Нападающий "Автомобилиста" Секстон провел 300-й матч в КХЛ, для защитника армейцев Класа Дальбека эта игра стала 100-й. "Автомобилист" выиграл шестой из семи последних матчей. Для ЦСКА это поражение стало пятым в шести последних встречах.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 43 очка в 30 матчах. "Автомобилист" идет шестым на Востоке с 35 очками в 29 играх.

В следующем матче ЦСКА 26 ноября сыграет на выезде с челябинским "Трактором", "Автомобилист" в тот же день примет нижегородское "Торпедо".

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