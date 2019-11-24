Мини-футбольный клуб "Тюмень" впервые в истории пробился в "Финал четырех" Лиги чемпионов

"Тюмень" заняла первое место в турнирной таблице группы B, набрав семь очков в трех матчах, и вышла в "Финал четырех" Лиги чемпионов. Второе место в группе занял действующий победитель турнира "Спортинг" (6), третьим стал хорватский клуб "Ново Вриеме" (4), четвертым - казахстанский "Аят" (0).

ТАСС, 24 ноября. Российский мини-футбольный клуб "Тюмень" со счетом 3:1 обыграл португальский "Спортинг" в матче третьего тура элитного раунда Лиги чемпионов и вышел в финальную стадию турнира. Матчи группы B проходили в Тюмени.

Какие же красавцы. «Тюмень» выгрызла победу у могучего «Спортинга» – и вышла в финал четырех Кубка УЕФА по мини-футболу. Посмотри на эмоции – чистая эйфория pic.twitter.com/RJRO3HpoFE

В элитном раунде принимали участие 16 команд, разделенные на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп вышли в "Финал четырех". "Тюмень" впервые сыграет в финальной части турнира. Ранее российский клуб КПРФ, одержав три победы, занял первое место в группе А и также в первый раз в своей истории вышел в "Финал четырех".

Финальный турнир пройдет в апреле 2020 года, помимо российских КПРФ и "Тюмени", в нем сыграют испанские "Барселона" и "Эль-Посо Мурсия". Жеребьевка пройдет в начале 2020 года, по ее итогам определятся полуфинальные пары, хозяин финального этапа и точные даты проведения турнира.

Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское "Динамо" стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская "ВИЗ-Синара", в сезоне-2015/16 победу одержала команда "Газпром-Югра" (Югорск).