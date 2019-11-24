Конькобежка Лаленкова стала третьей на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 24 ноября. Россиянка Евгения Лаленкова заняла третье место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

29-летняя спортсменка показала результат 1 минута 57,283 секунды. Первое место заняла голландка Ирен Вюст (1.56,627), второй стала японка Михо Такаги (1.57,176).

Ранее на этапе в Польше Лаленкова стала первой в командой гонке преследования. Лаленкова является бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях 2019 года в командной гонке.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.