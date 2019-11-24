{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежцы стали третьими в командной гонке преследования на этапе КМ в Польше

Золото у команды Нидерландов, вторыми стали японцы

ТАСС, 24 ноября. Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзовую медаль в командной гонке преследования на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком.

Россияне показали результат 3 минуты 47,285 секунд. Вторыми стали японцы (3.46,725), золото у команды Нидерландов (3.45,689). В составе сборной России выступали Руслан Захаров, Александр Румянцев и Данила Семериков.

Румянцев и Семериков являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2019 года в командой гонке.

В активе сборной России на этапе в Польше две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Следующий этап Кубка мира пройдет с 6 по 8 декабря в Нур-Султане.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
ЦСКА потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата КХЛ
Армейский клуб уступил "Автомобилисту" со счетом 1:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС