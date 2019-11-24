Российские конькобежцы стали третьими в командной гонке преследования на этапе КМ в Польше

ТАСС, 24 ноября. Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзовую медаль в командной гонке преследования на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком.

Россияне показали результат 3 минуты 47,285 секунд. Вторыми стали японцы (3.46,725), золото у команды Нидерландов (3.45,689). В составе сборной России выступали Руслан Захаров, Александр Румянцев и Данила Семериков.

Румянцев и Семериков являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2019 года в командой гонке.

В активе сборной России на этапе в Польше две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Следующий этап Кубка мира пройдет с 6 по 8 декабря в Нур-Султане.