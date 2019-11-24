Барышева: сборная России по конькобежному спорту оправдывает надежды в начале сезона

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежцы показывают хорошие результаты в начале сезона и оправдывают возложенные на них надежды. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

На первом этапе Кубка мира, который прошел в Минске с 15 по 17 ноября, российская команда завоевала семь медалей - Денис Юсков стал вторым на дистанции 1500 м и завоевал бронзу на 5000 м, Ольга Фаткулина победила на дистанции 500 м, Дарья Качанова завоевала серебро на той же дистанции, Екатерина Шихова выиграла серебро и бронзу на дистанциях 1500 м и 1000 м соответственно, женская сборная в составе Фаткулиной, Ирины Кузнецовой и Ангелины Голиковой стала второй в командной гонке.

Второй этап Кубка мира завершился в воскресенье в польском Томашуве-Мазовецком, российские конькобежцы сумели выиграть десять наград. Юсков завоевал бронзовые медали на дистанциях 1500 м и 5000 м, Данила Семериков стал серебряным призером в забеге на 5000 м, мужская сборная завоевала бронзу в командной гонке. Фаткулина и Качанова на дистанции 500 м завоевали серебро и бронзу соответственно, Евгения Лаленкова стала третьей в забеге на 1500, Наталья Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 м, россиянки победили в командной гонке и командном спринте.

"Выступление команды на первых двух этапах Кубка мира можно признать успешным, только мужской спринт пока что немного отстает. В целом, все надежды, которые мы возлагали на начало сезона, оправдываются. Самое главное - команда показывает стабильный и высокий уровень выступлений. Особенно отрадно за командную гонку преследования - как у мужчин, так и у женщин, которые добились победы впервые за семь лет", - сказала Барышева.

Мужская сборная России в составе Александра Румянцева, Руслана Захарова и Данилы Семерикова в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше показала результат 3 минуты 47,285 секунд, вторыми стали японцы (3.46,725), золото у команды Нидерландов (3.45,689). "В мужской командной гонке на польском этапе первые три результата намного опережают ближайших соперников. Российская команда в числе тройки лидеров, и у нас есть усиление в лице сегодняшнего запасного Дениса Юскова. Его кандидатура там явно просматривается, думаю, что в ближайшее время тренеры попробуют Дениса в командной гонке преследования, это должно привезти к еще более высокому результату", - подчеркнула собеседница ТАСС.

"Десять медалей на этапе Кубка мира в Польше, победы девочек в командном спринте, успешное выступление на индивидуальных дистанциях, первая индивидуальная медаль у Жени Лаленковой, два россиянина на пьедестале почета на длинной дистанции на 5000 м - все выглядит очень неплохо. Подводя общий итог - мы удовлетворены, ждем продолжения соревнований, возвращения в строй Кулижникова, от мужчин-спринтеров - столь же быстрых секунд, которые были показаны накануне международного сезона. Пока не видим поводов для тревог и волнений, хотим, чтобы эта форма сохранялась и росла от старта к старту, чтобы увидеть команду в феврале в боевой готовности", - заключила Барышева.