Состав сборной РФ по конькобежному спорту на третий этап КМ сильно не изменится

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Большой ротации в составе сборной России перед третьим этапом Кубка мира по конькобежному спорту не будет. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Третий этап Кубка мира пройдет в Нур-Султане 6-8 декабря. На первых двух этапах российские конькобежцы завоевали 17 медалей.

"В составе будут небольшие изменения, это связано с тем, что в Нур-Султане будут разыграны медали на дистанциях 5000 м и 10000 м. Например, на дистанции 5000 м у нас добавится Ольга Граф. Но сильно ротировать состав мы не будем", - сообщила Барышева.

Первые два этапа Кубка мира из-за травмы пропустил один из лидеров команды Павел Кулижников, который является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях (дважды - 500 м, один раз - 1000 м), обладателем трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы.

"Пока не могу сказать, будет ли Кулижников выступать на третьем этапе Кубка мира, этот вопрос будет решаться позже вместе с тренером Дмитрием Дорофеевым. Все зависит от того, насколько травма позволяет Павлу сейчас вернуться в тренировочный процесс и, уже как следствие, выступить в Нур-Султане, или полностью пропустить осенние этапы, восстановиться и стартовать накануне Нового года на мемориале Шеверина в Коломне, который также является отборочным соревнованием на чемпионат Европы. Но у Павла есть еще много времени для восстановления, чтобы привести себя в порядок и быть на международной арене одним из лучших", - отметила собеседница ТАСС.