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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче чемпионата Англии

МЮ проигрывал со счетом 0:2, забил три гола за семь минут, но пропустил в самой концовке
Описание
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 24 ноября. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со счетом 3:3 с "Шеффилд Юнайтед" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. Матч прошел в Шеффилде в присутствии 32 024 зрителей.

В составе хозяев голы забили Джон Флэк (19-я минута), Лис Муссе (52) и Оливер Макберни (90+1). У "Манчестер Юнайтед" отличились Брендон Уильямс (72), Мэйсон Гринвуд (77) и Маркус Рэшфорд (79).

19-летний Уильямс забил свой первый мяч за "Манчестер Юнайтед", Гринвуд стал третьим среди самых молодых игроков, забивавших за клуб в Английской премьер-лиге, отличившись в возрасте 18 лет и 54 дней. "Манчестер Юнайтед" пропускает на протяжении 12 гостевых матчей чемпионата кряду, что является наихудшей серией команды с сезона-1985/86, когда клуб пропускал в 15 играх подряд. "Шеффилд" не проигрывает на протяжении шести матчей кряду (две победы и четыре ничьи), последнее поражение команды датировано 28 сентября, тогда подопечные Криса Уайлдера уступили дома "Ливерпулю" (0:1).

В турнирной таблице чемпионата Англии "Шеффилд" занимает шестое место с 18 очками в 13 матчах, "Манчестер Юнайтед" идет девятым, набрав 17 очков.

В следующем матче "Шеффилд" сыграет 1 декабря на выезде с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Юнайтед" в тот же день примет "Астон Виллу". 28 ноября подопечные Уле Гуннара Сульшера сыграют с казахстанской "Астаной" в гостевом матче группового этапа Лиги Европы.

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