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Летние олимпийские виды спорта

Российские рапиристки стали вторыми на этапе Кубка мира в Египте

В финале россиянки уступили команде Италии
Описание
© Jan Woitas/dpa via AP

ТАСС, 24 ноября. Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла второе место на этапе Кубка мира, который прошел в Каире.

В финале сборная России, которую на турнире представляли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина, уступила представительницам Италии со счетом 40:42. В противостоянии за бронзу сборная Франции оказалась сильнее команды США (45:40).

29-летняя Дериглазова является олимпийской чемпионкой и обладательницей серебра Игр, также в ее активе шесть золотых наград мировых первенств. 29-летняя Иванова - победительница и бронзовый призер мировых первенств, 32-летняя Коробейникова - серебряный призер Олимпийских игр и обладательница трех золотых медалей чемпионатов мира, 26-летняя Загидуллина - двукратная чемпионка мира.

Следующий этап Кубка мира у рапиристок пройдет во Франции с 13 по 14 декабря.

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Летние олимпийские виды спорта
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