Марадона поздравил брестское "Динамо" с победой в чемпионате Белоруссии по футболу

ТАСС, 24 ноября. Аргентинец Диего Марадона поздравил футбольный клуб "Динамо" (Брест) с досрочной победой в чемпионате Белоруссии. Об этом Марадона написал в своем Instagram.

В воскресенье "Динамо" со счетом 1:0 победило дома "Витебск" в матче 29-го тура чемпионата страны и стало недосягаемым для ближайшего преследователя в турнирной таблице - борисовского БАТЭ, до этого становившегося чемпионом Белоруссии 13 лет подряд. В мае 2018 года Марадона стал председателем правления брестского "Динамо", подписав с клубом трехлетний контракт, в настоящее время он остается почетным президентом "Динамо".

"Мне очень приятно поздравить игроков, болельщиков, руководителей и тренерский штаб "Динамо" с досрочной победой в чемпионате Белоруссии. Мои поздравления", - говорится в сообщении, где последнее предложение было написано на русском языке.