Марадона поздравил брестское "Динамо" с победой в чемпионате Белоруссии по футболу

ТАСС, 24 ноября. Аргентинец Диего Марадона поздравил футбольный клуб "Динамо" (Брест) с досрочной победой в чемпионате Белоруссии. Об этом Марадона написал в своем Instagram.
В воскресенье "Динамо" со счетом 1:0 победило дома "Витебск" в матче 29-го тура чемпионата страны и стало недосягаемым для ближайшего преследователя в турнирной таблице - борисовского БАТЭ, до этого становившегося чемпионом Белоруссии 13 лет подряд. В мае 2018 года Марадона стал председателем правления брестского "Динамо", подписав с клубом трехлетний контракт, в настоящее время он остается почетным президентом "Динамо".
"Мне очень приятно поздравить игроков, болельщиков, руководителей и тренерский штаб "Динамо" с досрочной победой в чемпионате Белоруссии. Мои поздравления", - говорится в сообщении, где последнее предложение было написано на русском языке.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.
С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице- президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" и "Аль-Фуджайру" из ОАЭ (2011-2012) и мексиканский "Дорадос". В настоящий момент он тренирует аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима".