Вернули праздник домой. Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли "Крылья Советов"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа стала первой для армейцев на своем стадионе в рамках чемпионата России с 22 сентября, когда в 10-м туре был обыгран "Краснодар" (3:2). Красно-синие проводили матч без своего главного тренера Виктора Гончаренко, который отбывал одноматчевую дисквалификацию за высказывания в адрес судей во встрече прошлого тура первенства страны с "Сочи" (3:2). Временно обязанности специалиста исполнял Сергей Овчинников. "Весь план мы построили до игры, так как сейчас очень жесткие правила дисквалификации, тренеру нельзя было находиться в спортивной зоне. Все нюансы обговорили до матча, в перерыве сделали минимальные коррективы", - сказал Овчинников. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отметил, что ему не хватало Гончаренко на бровке. "Не хватало вот этого ора, задора, который дает Виктор Михайлович. Но второй тренер сегодня тоже отлично справился", - отметил футболист. Болельщики поддержали главного тренера. На фанатской трибуне была размещена картонная фигура специалиста. В середине первого тайма болельщики вывесили небольшие баннеры с характерными фразами Гончаренко, которые он выкрикивал с бровки.

ЦСКА не обошел стороной День матери, который в России празднуется в последнее воскресенье ноября. Перед матчем зрителям показали видео, на котором мамы футболистов красно-синих призывали болельщиков поддержать их сыновей на стадионе. На предматчевое построение игроки обеих команд вышли в майках с надписью "Я люблю тебя, мама". Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанесла мать нападающего армейцев Федора Чалова. На скамейку "Крыльев Советов" после трехматчевой дисквалификации вернулся главный тренер Миодраг Божович. Пушка Влашича Первый тайм прошел с преимуществом ЦСКА. Стоит отметить игру полузащитника армейцев Николы Влашича, который активно действовал на левом краю, что привело к нескольким опасным эпизодам. Например, на 28-й минуте он выкатил мяч под удар Ивану Облякову, который из выгодной позиции пробил в руки вратарю Сергею Рыжикову. В начале второй половины встречи самарцы заставили понервничать болельщиков ЦСКА - опасный удар главного бомбардира "Крыльев Советов" Александра Соболева с рикошетом от защитника ногой отбил Игорь Акинфеев. На 57-й минуте на поле появился Алан Дзагоев. "Мы очень довольны тем, как Алан восстанавливается, очень его бережем, знаем его непростую судьбу. Он получает время, за которое может приносить пользу. Нельзя не отметить его лидерские качества, он делает значимую работу, для нас он большой помощник", - сказал после игры Овчинников. Победу армейцам на 74-й минуте принес пушечный удар Влашича с дальней дистанции в верхний угол, у Рыжикова не было шансов. Сам Влашич скромно прокомментировал свое попадание: "Будет ли мой гол претендовать на гол сезона? Я не думаю, вот гол Кристияна Бистровича в ворота "Тамбова" может претендовать". На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), однако главному арбитру встречи Владиславу Безбородову ни разу не пришлось ей воспользоваться. Отомстили "Крыльям" Овчинников на послематчевой пресс-конференции рассказал о внесенных коррективах после безголевого первого тайма. "Перед зимней паузой матчи складываются сложно. Голы даются очень тяжело, в перерыве мы попросили играть быстрее, больше бить по воротам. Слава богу, Никола попал", - сказал специалист.

Божович частично рассказал о плане "Крыльев Советов" на игру. "В первом тайме мы специально отдали инициативу ЦСКА, хотя думаю, если бы не отдали, они бы все равно ее забрали. ЦСКА до перерыва выглядел получше, но особо опасных моментов не создавал. Второй тайм начался с наших опасных моментов, игра была больше похожа на ничейную, но потом у Влашича получился отличный удар", - сказал специалист. Автор победного гола назвал тяжелой игру с "Крыльями Советов". "В первом тайме у нас было несколько шансов, но мы не смогли забить, а если мы не забиваем в первой половине встречи, то нам всегда тяжело сделать это во втором тайме. Но нам повезло забить, нам важно было выиграть сегодня, хотели отомстить за поражение в первой игре", - сказал Влашич. Игра первого круга завершилась победой самарцев со счетом 2:0. В том матче дублем отметился один из лучших бомбардиров текущего чемпионата Соболев (10 голов), однако нападающий не может забить уже на протяжении пяти игр РПЛ. "У каждого нападающего бывает, что не получается забить. В играх, в которых я не забивал, у меня даже особо моментов не было. Обычная ситуация, просто надо пережить это, забить гол, и тогда, я думаю, все опять нормализуется", - прокомментировал свою безголевую серию Соболев. ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. "Крылья Советов" идут на 12-й строчке, имея в активе 18 очков. В следующем туре армейцы 2 декабря примут тульский "Арсенал", двумя днями ранее "Крылья Советов" проведут домашнюю встречу с "Уфой". 28 ноября армейцам предстоит встреча на своем поле с болгарским "Лудогорцем" в рамках группового этапа Лиги Европы, ЦСКА необходимо обыгрывать своего соперника, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. После четырех матчей красно-синие занимают четвертое место в группе Н, имея в активе 1 очко. "Нам будет тяжело попасть в плей-офф, хотя у нас есть шанс, мы будем биться. Мы хотим победить и набрать нужное количество очков", - отметил Влашич.