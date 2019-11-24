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Кубок Дэвиса

Обновление завершено. Сборная Испании в Мадриде выиграла Кубок Дэвиса

Российские теннисисты дошли на турнире до полуфинала
Описание
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 25 ноября. Сборная Испании по теннису стала победителем Кубка Дэвиса. В прошедшем в воскресенье в Мадриде финале испанская команда обыграла сборную Канады (2-0), решающий матч выиграл лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль.

Российские теннисисты в нынешнем розыгрыше Кубка Дэвиса дошли до полуфинала, где уступили канадцам (1-2). Национальную команду на турнире представляли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году. Как признался журналистам Хачанов, это была задача-минимум.

Сборная Канады впервые сыграла в финале Кубка Дэвиса, до этого высшим достижением команды был выход в полуфинал (1913, 2013, 2019). Для испанцев титул стал шестым (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019) при десяти финалах.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Старейший теннисный турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед является сборная США (32). Россияне становились победителями турнира дважды (2002, 2006), в прошлом году выиграли хорваты.

Успех сборной России

Сборная России была в числе фаворитов Кубка Дэвиса, но за день до старта ситуация изменилась - сославшись на неудовлетворительное физическое состояние от участия отказался Даниил Медведев, пятая ракетка мира. Но Карен Хачанов и Андрей Рублев почти идеально прошли групповой этап, выйдя из группы со сборными Испании и Хорватии. Россияне удивили всех, выбив в четвертьфинале сборную Сербии с Новаком Джоковичем, и впервые за десять лет дошли до полуфинала.

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников в разговоре с ТАСС сказал, что российская команда в Мадриде "выжала из себя все".

По мнению заслуженного тренера РФ Владимира Камельзона, сборная России достойна пятерки с плюсом за выступление в финальной стадии Кубка Дэвиса. "Если бы в команде был Медведев, то мы играли бы в финале, никого бы туда не пропустили. Но и без Медведева команда справилась с поставленной задачей, ребята обеспечили участие в финальной части турнира в следующем году, это тоже великое достижение, - сказал Камельзон ТАСС. - Команда хорошая, и свою работу она сделала на пять с плюсом, очень хорошо себя проявил Андрей Рублев, ему можно поставить отдельную пятерку".

"Федерация тенниса России будет проводить большой анализ, смотреть, что делать дальше. Но впереди у мужской сборной хорошая работа, и в Испании она достойно выступила", - заключил собеседник агентства.

Рублев и Хачанов провели по восемь матчей за шесть дней турнира. При этом Рублев выиграл все свои одиночные встречи. Напряженный график теннисистов, вынужденных в конце сезона находить в себе силы, чтобы показать результат, - это лишь один из многочисленных пунктов, за которые подвергся критике новый формат Кубка Дэвиса.

Критика Кубка Дэвиса

Ранее розыгрыш Кубка Дэвиса проходил с февраля по ноябрь по системе плей-офф. В каждом раунде турнира команды проводили пять матчей в течение трех дней. В феврале прошлого года футболист "Барселоны" Жерар Пике и его компания Kosmos с одобрения генеральной ассамблеи Международной федерации тенниса (ITF) реформировали Кубок Дэвиса, инвестировав $3 млрд в развитие турнира, теперь 18 сильнейших команд разыгрывают трофей в течение недели. Мадрид примет первые два финальных розыгрыша Кубка Дэвиса.

Помимо интенсивности, проблемой стало расписание. Многие матчи заканчивались ближе к полуночи, а игра итальянцев Фабио Фоньини и Симоне Болелли против американцев Сэма Куэрри и Джека Сока установил рекорд турнира, закончившись в пятом часу утра. Общаясь с журналистами в воскресенье в Мадриде Пике признался, что расписание нуждается в корректировке, но в целом турнир превзошел ожидания.

Тарпищев отметил, что минусов у нового формата пока больше, чем плюсов. "Мне дважды доводилось выигрывать Кубок Дэвиса, это невероятные эмоции, в Мадриде, надо признать, были похожие эмоции, несмотря на новый формат турнира, - сказал Тарпищев ТАСС. - Я сейчас говорю как глава федерации, и тут очевидно, что предложенный Пике формат не позволяет развиваться маленьким теннисным странам и регионам. С точки зрения глобального развития игры предыдущий формат подходил лучше".

Теги
ИспанияРоссияНадаль, РафаэльТарпищев, Шамиль АнвяровичКафельников, Евгений АлександровичКубок Дэвиса
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