"Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Нью-Орлеан" в матче НБА

ТАСС, 25 ноября. "Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Нью-Орлеаном" со счетом 134:109 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой "Клипперс" Монтрец Харрелл, оформивший дабл-дабл - 34 очка и 12 подборов, 26 очков набрал форвард команды Кавай Леонард. В составе "Нью-Орлеана" больше всех очков набрал форвард Брэндон Ингрэм - 24.

В турнирной таблице Западной конференции "Клипперс" занимает третье место, одержав 12 побед и потерпев пять поражений. "Нью-Орлеан" с шестью победами и 11 поражениями идет 10-м.

В следующем матче "Клипперс" 27 ноября в гостях сыграет с "Далласом", "Нью-Орлеан" 28 ноября примет "Лос-Анджелес Лейкерс".

Результаты других матчей игрового дня: