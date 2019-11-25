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Футбол в Англии

СМИ: Аллегри, Артета и Почеттино могут сменить Эмери на посту тренера "Арсенала"

Лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии

ТАСС, 25 ноября. Итальянец Массимилиано Аллегри, испанец Микель Артета и аргентинец Маурисио Почеттино претендуют на пост главного тренера английского футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

"Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 13 матчах 18 очков. Руководство клуба готово дать нынешнему главному тренеру команды испанцу Унаи Эмери больше времени на исправление ситуации, однако уже начало поиск потенциальной замены 48-летнему специалисту.

Аллегри до лета 2019 года был главным тренером "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии, в сезоне-2014/15 он вывел "Ювентус" в финал Лиги чемпионов, где команда уступила испанской "Барселоне". Артета с 2011 по 2016 год выступал за "Арсенал" в качестве игрока, а после завершения карьеры работает ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Почеттино 19 ноября был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма", который является принципиальным соперником "Арсенала", поэтому его назначение в "Арсенал" оценивается как маловероятное.

Эмери возглавляет "Арсенал" с 2018 года, в должности главного тренера команды он сменил француза Арсена Венгера, работавшего в клубе с 1996 года. В прошлом сезоне "Арсенал" под руководством Эмери занял пятое место в чемпионате Англии и дошел до полуфинала Лиги Европы. До "Арсенала" Эмери работал в испанских клубах "Лорка Депортива", "Альмерия", "Валенсия", "Севилья", а также в московском "Спартаке" и французском ПСЖ.

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