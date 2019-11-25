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Футбол в Германии

СМИ: "Боруссия" может уволить главного тренера Фавра в случае поражения от "Барселоны"

Руководство клуба недовольно результатами команды

ТАСС, 25 ноября. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда может отправить в отставку главного тренера команды Люсьена Фавра в случае поражения от испанской "Барселоны" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

"Боруссия" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 12 матчах 20 очков. Во встрече 12-го тура, которая состоялась в пятницу, "Боруссия" сыграла вничью с идущим последним "Падерборном" (3:3), проигрывая после первого тайма со счетом 0:3. Руководство клуба недовольно результатами команды и может рассмотреть вариант отставки 62-летнего Фавра, если команда не добьется хорошего результата в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", который пройдет в среду.

Фавр возглавляет "Боруссию" с 2018 года. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице группы F.

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