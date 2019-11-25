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Летние олимпийские виды спорта

Золотая медаль Олимпиады-1936 американца Джесси Оуэнса выставлена на аукцион за $2 млн

Торги состоятся в декабре в штате Нью-Джерси

ТАСС, 25 ноября. Одна из золотых медалей Олимпийских игр 1936 года в Берлине американского бегуна на спринтерские дистанции Джесси Оуэнса выставлена на аукцион в США за рекордную сумму - 2 млн долларов. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mirror.

На Олимпиаде 1936 года темнокожий Оуэнс стал наиболее титулованным спортсменом и завоевал четыре высшие награды - в беге на 100 и 200 м, эстафете 4х100 м и в прыжках в длину. Какая именно медаль продается, не уточняется, поскольку дисциплина на награде не указывался. Торги состоятся в декабре в штате Нью-Джерси.

В 2013 году американский миллиардер Рон Беркл приобрел золотую медаль Оуэнса за 1,46 млн долларов - рекордную сумму, когда-либо выплаченную за олимпийские трофеи.

До этого момента самым дорогим считался серебряный кубок победителя марафона первых Олимпийских игр современности в 1896 году. Он ушел с молотка в 2012 году за 865 тыс. долларов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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