Золотая медаль Олимпиады-1936 американца Джесси Оуэнса выставлена на аукцион за $2 млн

ТАСС, 25 ноября. Одна из золотых медалей Олимпийских игр 1936 года в Берлине американского бегуна на спринтерские дистанции Джесси Оуэнса выставлена на аукцион в США за рекордную сумму - 2 млн долларов. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mirror.

На Олимпиаде 1936 года темнокожий Оуэнс стал наиболее титулованным спортсменом и завоевал четыре высшие награды - в беге на 100 и 200 м, эстафете 4х100 м и в прыжках в длину. Какая именно медаль продается, не уточняется, поскольку дисциплина на награде не указывался. Торги состоятся в декабре в штате Нью-Джерси.

В 2013 году американский миллиардер Рон Беркл приобрел золотую медаль Оуэнса за 1,46 млн долларов - рекордную сумму, когда-либо выплаченную за олимпийские трофеи.

До этого момента самым дорогим считался серебряный кубок победителя марафона первых Олимпийских игр современности в 1896 году. Он ушел с молотка в 2012 году за 865 тыс. долларов.