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Футбол в России

Егоров: арбитр верно засчитал оба спорных гола в матче РПЛ между "Рубином" и "Зенитом"

Встреча в Казани завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 2:1

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом" Сергей Иванов принял верное решение, засчитав два спорных гола. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Зенит" в гостях обыграл "Рубин" со счетом 2:1. На 66-й минуте нападающий казанцев Евгений Марков сравнял счет в игре. На 79-й минуте Артем Дзюба вывел "Зенит" вперед и установил окончательный счет в матче - 2:1.

"Так как качество картинки не позволяет нам точно начертить линию офсайда, я считаю, что ассистенты приняли правильное решение, в той и в другой ситуации продолжив игру. Хотя, если честно, есть ощущение, что в обоих ситуациях был офсайд", - сказал Егоров.

"Зенит" с 39 очками в активе лидирует в турнирной таблице РПЛ после 17 матчей, "Рубин" занимает 14-е место, набрав 17 очков.

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