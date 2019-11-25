Итальянский арбитр Орсато назначен на матч Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лионом"

ТАСС, 25 ноября. Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Зенитом" и французским "Лионом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным арбитром - Даниэле Довери. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будут Марко Гуида и Чиро Карбоне.

Встреча между "Зенитом" и "Лионом" пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:55 мск.

Первое место в турнирной таблице группы G занимает немецкий "Лейпциг" с девятью очками в активе, "Лион" идет вторым (7), "Зенит" - третьим (4), на последнем месте находится португальская "Бенфика" (3).