Арбитр Кукуян верно не засчитал гол в ворота "Локомотива" в матче с "Тамбовом"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Тамбовом" и московским "Локомотивом" Павел Кукуян принял правильно решение, не засчитав гол в ворота клуба из Тамбова. Об этом журналистам заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Локомотив" в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 3:2.

"Я хочу сразу сказать, что у этой атаки были две фазы, - сказал Егоров. - Подача со штрафного, все находятся в нормальном положении. Вторая фаза - игрок "Тамбова" скидывает мяч головой, который летит к игроку его команды, находящемуся за линией офсайда. Он вступает в активную борьбу - естественно, это положение вне игры, ассистент арбитра абсолютно правильно его зафиксировал".

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка после 17 матчей. "Тамбов" идет 15-м, набрав 17 очков.