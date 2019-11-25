{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Арбитр Кукуян верно не засчитал гол в ворота "Локомотива" в матче с "Тамбовом"

В момент взятия ворот игрок "Тамбова" находился в положении вне игры

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Тамбовом" и московским "Локомотивом" Павел Кукуян принял правильно решение, не засчитав гол в ворота клуба из Тамбова. Об этом журналистам заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Локомотив" в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 3:2.

"Я хочу сразу сказать, что у этой атаки были две фазы, - сказал Егоров. - Подача со штрафного, все находятся в нормальном положении. Вторая фаза - игрок "Тамбова" скидывает мяч головой, который летит к игроку его команды, находящемуся за линией офсайда. Он вступает в активную борьбу - естественно, это положение вне игры, ассистент арбитра абсолютно правильно его зафиксировал".

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка после 17 матчей. "Тамбов" идет 15-м, набрав 17 очков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Бывший тренер ФК "Тамбов" Григорян возглавил армянский "Урарту"
Специалист сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС