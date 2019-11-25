Еськов рассудит "Лугано" и "Копенгаген" в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между швейцарским футбольным клубом "Лугано" и датским "Копенгагеном". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко.

В понедельник на пресс-конференции глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что Еськов не получит назначение на игры 18-го тура чемпионата России из-за ошибок допущенных в матче 17-го тура между "Оренбургом" и грозненским "Ахматом".

В турнирной таблице группы B Лиги Европы первые два места занимают "Копенгаген" и киевское "Динамо", в активе команд по шесть очков. На третьем месте с пятью очками идет шведский "Мальмё", замыкает таблицу "Лугано", имеющий в активе два очка.