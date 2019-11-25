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Футбол в России

Егоров: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Уралом"

Встреча прошла в Екатеринбурге в воскресенье и завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" Николай Волошин верно не назначил пенальти в ворота столичной команды за фол защитника гостей Георгия Джикии. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Встреча прошла в Екатеринбурге в воскресенье и завершилась со счетом 0:0.

"Джикия чуть проиграл позицию, выставил руку, но у нас есть повтор. Эта рука не создает преграду, Михал Кухарчик почувствовал это, усилил контакт и упал", - сказал Егоров.

"Спартак" с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице. "Урал" набрал 20 очков и идет восьмым.

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