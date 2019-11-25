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Летние олимпийские виды спорта

Более 8 млн жителей Японии зарегистрировались для покупки билетов на ОИ-2020

Оргкомитет Игр в Токио разыгрывает право на досрочное приобретение билетов в ходе специальной лотереи

ТАСС, 25 ноября. Более 8 млн человек, проживающих на территории Японии, завершили процедуру регистрации на официальном сайте летних Олимпийских Игр 2020 года. Как сообщает в понедельник агентство Kyodo, этот шаг необходим для покупки билетов на предстоящие соревнования.

В настоящий момент организационный комитет Игр в Токио разыгрывает право на досрочное приобретение билетов в ходе специальной лотереи. Их свободная продажа начнется весной 2020 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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