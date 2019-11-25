Более 200 борцов из России и зарубежья выступят на турнире в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 200 спортсменов из России, Армении, Казахстана, Туркмении и других стран примут участие во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева. Соревнования пройдут во Владикавказе 28-29 ноября, сообщила пресс-служба Министерства спорта Северной Осетии.

"Во Владикавказе 28-29 ноября во дворце спорта "Манеж" пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Петровича Андиева. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из России, Армении, Казахстана, Туркменистана и других стран", - говорится в сообщении.

Победители и призеры турнира будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Победителю в весовой категории до 125 кг, в которой выступал боролся Андиев, будут вручены ключи от автомобиля.

Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Андиева проходил ежегодно более сорока лет. Турнир будет проходить и после ухода Андиева из жизни, поясняет пресс-служба.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев скончался 22 ноября 2018 года. Он первый в истории Осетии олимпийский чемпион, завоевал четыре золотые медали чемпионатов мира, три золотые награды чемпионатов Европы, является семикратным чемпионом СССР в тяжелой и супертяжелой весовых категориях.