Непомнящий поднялся на шестое место после четвертого дня этапа Гранд-тура по шахматам

ТАСС, 25 ноября. Россиянин Ян Непомнящий занимает шестую строчку турнирной таблицы по итогам четвертого дня заключительного этапа Гранд-тура по шахматам, который проходит в индийской Калькутте.

В понедельник прошли девять партий по блицу, по итогам которых Непомнящий набрал 5,5 балла из 9 возможных.

Всего Непомнящий набрал 12,5 из 27 очков и занимает шестое место в таблице, после девяти туров по рапиду российский гроссмейстер занимал девятое место. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (21,5), вторым идет американец Хикару Накамура (16,5), третьим - американец Уэсли Со (13,5), четвертым - голландец Аниш Гири (13), по 12,5 балла у Непомнящего, китайца Динь Лижэня и индийца Вишванатана Ананда, 12 очков у его соотечественника Пенталы Харикришны, 11 очков набрал армянин Левон Аронян, замыкает таблицу индиец Сантош Видит (10).

Во вторник пройдут заключительные девять партий по блицу. В первой из них Непомнящий сыграет с Анандом. Соревнования завершатся 26 ноября, призовой фонд турнира составляет $150 тыс.