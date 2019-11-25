СМИ: футболист Погба отказывается играть за "Манчестер Юнайтед" после травмы

ТАСС, 25 ноября. Французский полузащитник Поль Погба отказывается выступать за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" после восстановления от травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию COPE.

По информации источника, Погба восстановился от полученной травмы, последний раз 26-летний игрок выходил на поле 30 сентября в домашнем матче чемпионата Англии против "Арсенала" (1:1). Сообщается, что игроком интересуется мадридский "Реал", из-за чего футболист хочет покинуть английскую команду в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне он сыграл в шести матчах в разных турнирах и отдал две голевые передачи.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года, по данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €100 млн. В составе английской команды он стал обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы. Также он выступал за итальянский "Ювентус", с которым стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В 2018 году Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

"Манчестер Юнайтед" занимает девятое место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 17 очков в 13 матчах. В следующем туре 1 декабря "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с "Астон Виллой".