"Спартак" представил Кубок Шпенглера, отданный клубу на вечное хранение в 1990 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" перед матчем регулярного чемпионата с нижнекамским "Нефтехимиком" выставил на обозрение на "ЦСКА-Арене" Кубок Шпенглера, который был передан красно-белым на вечное хранение в 1990 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Спартак" в 1990 году в пятый раз стал победителем Кубка Шпенглера и получил трофей на вечное хранение. Спустя некоторое время трофей был утерян и был найден только летом нынешнего года в одной из комнат здания Первого автокомбината, который с конца 70-х годов помогал "Спартаку", в частности, с транспортом и инвентарем.

Кубок выставлен на пятом этаже арены. Каждый болельщик может подойти и сфотографироваться рядом с ним. Трофей представляет собой чашу с нанесенными на нее изображениями хоккеиста и герба швейцарской коммуны Давос, где традиционно проходит один из старейших турниров Европы. На табличке под кубком нанесены названия клубов - обладателей трофея.

"Спартак" становился обладателем трофея в 1980, 1981, 1985, 1989 и 1990 годах. Кроме красно-белых, никто из российских и советских клубов не побеждал в турнире больше четырех раз.

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - "Нефтехимик" пройдет в понедельник, начало - 19:30 мск.