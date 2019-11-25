{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" представил Кубок Шпенглера, отданный клубу на вечное хранение в 1990 году

Кубок выставлен на пятом этаже "ЦСКА-Арены", каждый болельщик может подойти и сфотографироваться рядом с ним
Описание
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" перед матчем регулярного чемпионата с нижнекамским "Нефтехимиком" выставил на обозрение на "ЦСКА-Арене" Кубок Шпенглера, который был передан красно-белым на вечное хранение в 1990 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Спартак" в 1990 году в пятый раз стал победителем Кубка Шпенглера и получил трофей на вечное хранение. Спустя некоторое время трофей был утерян и был найден только летом нынешнего года в одной из комнат здания Первого автокомбината, который с конца 70-х годов помогал "Спартаку", в частности, с транспортом и инвентарем.

Кубок выставлен на пятом этаже арены. Каждый болельщик может подойти и сфотографироваться рядом с ним. Трофей представляет собой чашу с нанесенными на нее изображениями хоккеиста и герба швейцарской коммуны Давос, где традиционно проходит один из старейших турниров Европы. На табличке под кубком нанесены названия клубов - обладателей трофея.

"Спартак" становился обладателем трофея в 1980, 1981, 1985, 1989 и 1990 годах. Кроме красно-белых, никто из российских и советских клубов не побеждал в турнире больше четырех раз.

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - "Нефтехимик" пройдет в понедельник, начало - 19:30 мск.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Вашингтон" заинтересован в проведении матча чемпионата НХЛ в России в ближайшие два года
По словам президента клуба Дика Патрика, решение будет принимать лига
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС