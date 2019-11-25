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Массовый спорт

Путин поручил составить перечень заявок РФ на право проведения международных соревнований

Сроком исполнения поручения президент определил 10 апреля 2020 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень перспективных заявок Российской Федерации в качестве государства - кандидата на право проведения международных спортивных мероприятий на период до 2030 года.

"Определить совместно с заинтересованными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, с использованием опыта и наследия проведенных в Российской Федерации мировых спортивных турниров перечень перспективных заявок Российской Федерации в качестве государства - кандидата на право проведения международных спортивных мероприятий на период до 2030 года, а также рассмотреть возможность выдвижения Российской Федерации в таком качестве в отношении Всемирных городских игр, Всемирных игр боевых искусств в 2023 году, Всемирной летней гимназиады в 2024 году, Кубка мира по регби в 2027 году и в отношении административных мероприятий международных спортивных организаций, включая заседания руководящих органов таких организаций", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года.

Сроком исполнения поручения глава государства определил 10 апреля 2020 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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