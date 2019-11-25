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Массовый спорт

Путин поручил проработать стимулы для работников, занимающихся спортом

Президент также указал на необходимость предусмотреть возможность введения при необходимости в штатное расписание организаций должностей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть меры стимулирования работников, занимающихся спортом. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года.

"Разработать и утвердить методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы в организациях различных форм собственности, предусмотрев меры стимулирования работников, занимающихся физической культурой и спортом, и работодателей, создающих условия для таких занятий в трудовых коллективах", - говорится в перечне поручений, адресованных правительству и региональным властям. Также Путин указал на необходимость предусмотреть возможность введения при необходимости в штатное расписание таких организаций должностей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту с установлением норматива их численности в зависимости от штатной численности работников. Выполнить эти поручения необходимо до 1 октября 2020 года.

Кабмину и регионам нужно будет разработать и утвердить методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, предусмотрев возможность введения при необходимости в штатное расписание муниципальных организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта, должностей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту с установлением норматива их численности.

Спорт на селе

Кабмину предстоит в срок до 20 апреля 2020 года обеспечить разработку и утверждение подпрограммы "Спорт на селе" в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Правительству нужно будет установить нормативы и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности). Также кабмину поручено обеспечить совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру получения гражданами медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом, в том числе к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Правительству предстоит обеспечить формирование единого перечня нуждающихся в капитальном ремонте объектов спорта, в том числе находящихся на территории образовательных организаций, разработку и реализацию графика мероприятий по приведению таких объектов в нормативное состояние. К 2024 году должно быть завершено создание школьных и студенческих спортивных клубов в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и вузах, а также участие таких клубов в спортивных соревнованиях, проводимых соответственно школьными и студенческими спортивными лигами.

Президент поручил правительству обеспечить создание с учетом передового мирового опыта единого методического информационного ресурса в области физической культуры, спорта и спортивной медицины на основе существующих цифровых платформ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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