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Массовый спорт

Путин порекомендовал проработать стимулы для членов спортивных клубов

Рекомендация дана по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин порекомендовал регионам предусмотреть стимулы для членства граждан в спортивных клубах. Как сообщает официальный сайт Кремля, такую рекомендацию он дал по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года.

"Обеспечить необходимые условия для создания спортивных клубов по месту жительства и работы граждан, а также для осуществления деятельности этих клубов, предусмотрев стимулирование членства в них", - отметил глава государства. Также он указал на необходимость организации системы соревнований между такими клубами, их грантовую поддержку за счет средств регионов и местных бюджетов. Кроме того, Путин порекомендовал обеспечить разработку с учетом передового регионального опыта и внедрение во всех регионах программы "Активное долголетие", направленной на вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом.

Президент подчеркнул, что регионам следовало бы обеспечить разработку и утверждение всеми муниципальными образованиями долгосрочных программ развития физической культуры и спорта, предусмотрев их сбалансированность с соответствующими региональными и государственными стратегическими и программными документами.

Путин обратил внимание на необходимость обеспечить реализацию образовательных программ по направлению "Спорт" региональными центрами выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемыми с использованием опыта образовательного фонда "Талант и успех", предусмотрев формирование инфраструктуры для спортивной подготовки обучающихся в таких центрах. Региональным властям предстоит заняться также разработкой и утверждением порядка использования населением объектов спорта, находящихся в собственности субъектов РФ или регионов, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время, а также внести изменения в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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