Первый канал в прямом эфире покажет произвольную программу фигуристок в финале Гран-при

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет произвольную программу у женщин в финале Гран-при по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Короткую программу у женщин Первый канал покажет в записи 6 декабря (начало - 0:15 мск), прямой эфир произвольной программы начнется 7 декабря в 22:20. Показательные выступления будут показаны 8 декабря в 17:00.

В женском одиночном катании Россию представят олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова, мировая рекордсменка в короткой программе Алена Косторная и Анна Щербакова.