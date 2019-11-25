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Единая лига ВТБ

ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв "Нижний Новгород"

Встреча завершилась со счетом 94:69

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 94:69 обыграли "Нижний Новгород" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Антон Астапкович, набравший 16 очков. В составе армейцев больше всех набрал центровой Джоэль Боломбой (15).

Форвард ЦСКА Никита Курбанов, набравший в матче два очка, поднялся на десятое место среди самых результативных игроков в истории Единой лиги, в активе 33-летнего россиянина 1686 очков.

ЦСКА одержал пятую победу подряд, нижегородский клуб потерпел третье поражение кряду. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах, "Нижний Новгород" идет десятым, одержав три победы при четырех поражениях.

В следующем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА 2 декабря сыграет на выезде с казанским УНИКСом, до этого армейцы 29 ноября встретятся в гостях с испанской "Барселоной" в рамках Евролиги. "Нижний Новгород" 2 декабря в Единой лиге ВТБ примет подмосковные "Химки".

В другом матче игрового дня краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл дома польскую "Зелену-Гуру" со счетом 93:71. Эстонский "Калев" прервал трехматчевую серию поражений, обыграв дома казахстанскую "Астану" (84:76).

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