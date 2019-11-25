"Спартак" с минимальным счетом обыграл "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу забросил Робин Ганзл (3-я минута). Ганзл прервал девятиматчевую безголевую серию и забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 15 очков (5 голов + 10 передач).

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние матчи. Предыдущие две игры регулярного чемпионата красно-белые провели на "Арене-Мытищи" из-за организации концерта на "ЦСКА-Арене".

"Спартак" одержал четвертую победу подряд, "Нефтехимик" потерпел пятое поражение кряду. В турнирной таблице "Спартак" поднялся на третье место в Западной конференции, набрав 40 очков в 32 матчах. "Нефтехимик" после 33 матчей занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 33 очка.

В следующем матче "Спартак" 30 ноября сыграет на выезде с хабаровским "Амуром". "Нефтехимик" 27 ноября встретится в гостях с подольским "Витязем".