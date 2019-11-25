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КХЛ

СКА обыграл "Куньлунь" и одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл пекинский "Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Зуб (3-я минута), Антон Бурдасов (26), Кирилл Марченко (26) и Йоонас Кемппайнен (49), у китайской команды отличился Спенсер Фу (2).

"Куньлунь" ни разу не обыгрывал СКА в матчах КХЛ, всего клубы провели восьмую встречу друг с другом.

СКА продлил победную серию до шести матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 42 очка. "Куньлунь" в последних пяти матчах потерпел три поражения, клуб идет на десятой строчке на Востоке, имея в активе 31 очко после 31 игры.

В следующем матче СКА примет "Сочи" 27 ноября, китайский клуб днем позднее дома сыграет с омским "Авангардом".

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