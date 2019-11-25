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КХЛ

"Авангард" с сухим счетом обыграл "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 25 ноября. Омский "Авангард" обыграл подольский "Витязь" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Семен Кошелев (11-я минута), Тэйлор Бек (26) и Евгений Грачев (55).

Бек также отметился в матче результативной передачей и довел количество набранных очков в КХЛ до 100. Голкипер омской команды Игорь Бобков провел 200-й матч в лиге.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 32 матчах 43 очка, "Витязь" потерпел шестое поражение в последних семи матчах и идет шестым на Западе, имея в активе 38 очков после 31 игры.

В следующем матче омская команда в гостях сыграет с "Куньлунем" 28 ноября, "Витязь" днем ранее примет нижнекамский "Нефтехимик".

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