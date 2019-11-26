Сборная Парагвая победила команду США в матче чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 26 ноября. Сборная Парагвая по пляжному футболу обыграла команду США в матче третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Мячи в составе победителей забили Педро Моран (9-я минута), Хесус Ролон (11), Эдгар Баррето (23), Карлос Карбальо (24) и Карлос Овелар (30). У проигравших отличился Джейсон Леопольдо (30).

В матчах предыдущего тура парагвайцы и американцы потеряли шансы на выход из группы А, поэтому их личная встреча турнирного значения не имела. В плей-офф из этого квартета вышли сборные Японии и Швейцарии. В очном матче заключительного тура японцы были сильнее со счетом 5:3 и заняли первое место в группе.

Также завершились игры в квартете B. Здесь три команды - сборные Италии, Уругвая и Таити - набрали по шесть очков. По дополнительным показателям в плей-офф вышли итальянские и уругвайский футболисты. На четвертьфинальной стадии состоятся встречи Япония - Уругвай и Италия - Швейцария. Оба матча пройдут в ночь на 29 ноября.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются бразильцы (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство. Сборная России, которая выступает на нынешнем турнире в группе С, дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015 году россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.