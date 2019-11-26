Нурмагомедов весной 2020 года встретится с Фергюсоном на турнире UFC в Бруклине

ТАСС, 26 ноября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 18 апреля 2020 года встретится с американцем Тони Фергюсоном на турнире организации в Бруклине (США). Об этом на своей странице в Twitter сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз.
По информации представителя спортсмена, Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном. "Чемпион подписал свое соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов", - написал Абдельазиз, прикрепив к посту скриншот с договором.
Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 26, 2019
Нурмагомедов, которому 31 год, в сентябре провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Россиянин завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам еще одного представителя США - Эла Яквинту. Первую защиту он провел 7 октября прошлого года, одолев ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Победа над Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, выиграв во всех из них.
Фергюсон являлся одним из основных претендентов на титульный бой в легком весе. На данный момент он не подписал контракт, однако сторона спортсмена заинтересована в проведение поединка на турнире в Бруклине. Всего 35-летний американец провел 28 боев в ММА. На его счету 25 побед и три поражения.
Предстоящая попытка организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым станет пятой в истории UFC. Впервые соперники должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.