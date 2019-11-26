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НХЛ

Кучеров и Сергачев поучаствовали в победе "Тампы" над "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2
Никита Кучеров AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 26 ноября. "Тампа-Бэй" дома одержала победу над "Баффало" со счетом 5:2 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заброшенными шайбами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник команды Михаил Сергачев.

В составе победителей отличились Кучеров (1-я минута), Сергачев (28), Янни Гурд (30), Седрик Пакетт (49) и Ондржей Палат (50). Теперь на счету Кучерова 21 (8 шайб + 13 передач) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 12 (2+10) баллов за результативность. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по воротам.

У проигравших голами отметились Сэм Райнхарт (4) и Джимми Веси (22). Лучшим игроком матча стал Палат. Второй звездой был признан защитник "Тампы" Райан Макдона, третьей - Пакетт.

"Тампа" идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 26 очков после 21 матча. "Баффало" располагается на 11-й строчке, набрав 25 очков в 24 встречах. В следующем матче "Тампа" примет дома "Сент-Луис", а "Баффало" сыграет на своей площадке с "Калгари". Обе встречи пройдут 28 ноября.

В другом матче дня "Даллас" дома победил "Вегас" со счетом 4:2. Российский форвард хозяев Александр Радулов провел на льду 15 минут 35 секунд, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Теперь на его счету 15 (8+7) очков в сезоне, что позволило ему выйти на третью строчку в списке лучших бомбардиров команды. Также "Филадельфия" дома победила "Ванкувер" со счетом 2:1, а "Нэшвилл" в серии буллитов был сильнее "Сент-Луиса" - 3:2.

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