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НБА

Дончич и Динвидди признаны лучшими игроками недели в НБА

Оба баскетболиста впервые в сезоне попали в число лучших по итогам недели
Лука Дончич AP Photo/David J. Phillip
Описание
Лука Дончич
© AP Photo/David J. Phillip

ТАСС, 26 ноября. Защитник "Далласа" Лука Дончич и разыгрывающий "Бруклина" Спенсер Динвидди признаны лучшими игроками четвертой недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Динвидди стал лучшим в Восточной конференции. "Бруклин" одержал три победы в четырех матчах. Динвидди в среднем набирал 25,3 очка, делал 3,5 подбора и 6,8 передачи.

Дончич стал лучшим в Западной конференции. "Даллас" одержал четыре победы в четырех встречах. Средние показатели Дончича составили 37 очков, 8,5 подбора и 11,8 передачи.

"Бруклин" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав девять побед и потерпев восемь поражений. "Даллас" идет четвертым на Западе, имея 11 побед и пять поражений.

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