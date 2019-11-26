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НХЛ

Хоккеист "Далласа" Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

В победном матче с "Вегасом" россиянин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу
Александр Радулов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 26 ноября. Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Даллас" дома победил "Вегас" со счетом 4:2, Радулов провел на льду 15 минут 35 секунд, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Теперь на его счету 15 (8+7) очков в сезоне, что позволило ему выйти на третью строчку в списке лучших бомбардиров команды.

Второй звездой выбран форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер, который забросил две шайбы в гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (4:3 в овертайме).

Третьей звездой признан голкипер "Коламбуса" Йонас Корписало, который отразил все 25 бросков в матче против "Оттавы" (1:0).

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