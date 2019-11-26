Златан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский "Хаммарбю"

ТАСС, 26 ноября. Нападающий Златан Ибрагимович сообщил, что может продолжить карьеру в шведском футбольном клубе "Хаммарбю". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.
Ранее 38-летний нападающий объявил об уходе из американского "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт игрока с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) завершится в декабре.
На странице в Instagram Ибрагимовича появилось видео, где изображена футболка "Хаммарбю", на которую наносится фамилия нападающего. Стокгольмский клуб является чемпионом Швеции 2001 года, в прошедшем сезоне "Хаммарбю" занял третье место в чемпионате страны и примет участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.
На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005-2016). Ибрагимович начинал профессиональную карьеру в составе шведского "Мальмё".