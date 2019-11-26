Златан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский "Хаммарбю"

ТАСС, 26 ноября. Нападающий Златан Ибрагимович сообщил, что может продолжить карьеру в шведском футбольном клубе "Хаммарбю". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.

Ранее 38-летний нападающий объявил об уходе из американского "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт игрока с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) завершится в декабре.