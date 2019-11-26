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Мировой футбол

Златан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский "Хаммарбю"

Ранее нападающий объявил об уходе из американского "Лос-Анджелес Гэлакси"
Златан Ибрагимович AP/Jae C. Hong
Описание
Златан Ибрагимович
© AP/Jae C. Hong

ТАСС, 26 ноября. Нападающий Златан Ибрагимович сообщил, что может продолжить карьеру в шведском футбольном клубе "Хаммарбю". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.

Ранее 38-летний нападающий объявил об уходе из американского "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт игрока с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) завершится в декабре.

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@hammarbyfotboll

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

На странице в Instagram Ибрагимовича появилось видео, где изображена футболка "Хаммарбю", на которую наносится фамилия нападающего. Стокгольмский клуб является чемпионом Швеции 2001 года, в прошедшем сезоне "Хаммарбю" занял третье место в чемпионате страны и примет участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005-2016). Ибрагимович начинал профессиональную карьеру в составе шведского "Мальмё".

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