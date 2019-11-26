Тренер Пашутин покинул баскетбольный клуб "Автодор"

ТАСС, 26 ноября. Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" прекратил сотрудничество с главным тренером Евгением Пашутиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник клуб проиграл в гостях пермской "Парме" со счетом 81:97 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Пашутин возглавил "Автодор" в январе 2019 года, до этого он работал в команде в 2017-2018 годах.

"Несмотря на болезненное поражение от "Пармы", мы расстались с Евгением на очень хорошей ноте и с исключительно добрыми чувствами друг к другу. Пашутин - без преувеличения легенда саратовского "Автодора". Его заслуга и вклад в успехи клуба очень весомы, но жизнь течет и меняется, на данном этапе пути у нас не получилось. По возвращении из Перми он сам пришел ко мне и признал, что что-то не складывается с этой командой, и мы приняли взвешенное решение", - рассказал президент клуба Владимир Родионов.

"Хотелось бы поблагодарить Владимира Евстафьевича Родионова, болельщиков команды и сотрудников клуба. "Автодор" навсегда в моем сердце как игрока и как тренера. Искренне желаю команде добиться результата - попасть в плей-офф. Город по-настоящему живет баскетболом и достоин самого лучшего", - сказал 50-летний специалист.

"Автодор" занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, победив в двух из семи матчей. 7 декабря команда сыграет на выезде с краснодарским "Локомотивом-Кубанью".

Помимо "Автодора" Пашутин тренировал санкт-петербургский "Спартак", ЦСКА, казанский УНИКС, "Локомотив-Кубань", итальянский "Канту" и сборные России разных возрастов, в том числе национальную. Вместе с ЦСКА становился чемпионом России и обладателем Кубка России 2010 года и победителем Единой лиги ВТБ сезона-2009/10, с УНИКСом и "Локомотивом-Кубанью" по разу завоевал Кубок Европы (2011, 2013), а также привел к золотым медалям чемпионата Европы молодежную сборную России (игроки до 20 лет).