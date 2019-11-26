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Летние олимпийские виды спорта

Объявлены претенденты на звание лучшего яхтсмена России 2019 года

Церемония вручения премии состоится 2 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС) опубликовала шорт-лист претендентов на звание лучшего яхтсмена России 2019 года. Список спортсменов ТАСС предоставила пресс-служба ВФПС.

По итогам голосования, которое прошло с 5 по 12 ноября на сайте организации, в список претендентов попали Александр Божко (победитель высшего дивизиона Национальной парусной лиги, класс J/70), Сергей Комиссаров (победитель чемпионата России в классе "лазер", принес сборной России лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года), а также Павел Созыкин и Денис Грибанов (стали чемпионами страны и завоевали олимпийскую лицензию в классе "470").

За звание лучшей яхтсменки года поборются Анна Басалкина (победительница чемпионата России в классе "дракон"), Мария Кислухина (победительница чемпионата России и первенства России, бронзовый призер первенства мира среди спортсменов до 21 года в классе "лазер-радиал") и Яна Резникова (серебряный призер первенства мира в классе RS:X).

Церемония вручения премии состоится 2 декабря.

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Летние олимпийские виды спорта
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