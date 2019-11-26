Британский банк аннулировал долг в $1 млн бывшего теннисиста Беккера

ТАСС, 26 ноября. Британский частный банк Arbuthnot Latham & Co закрыл долг бывшему немецкому теннисисту Борису Беккеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tennis World USA.

В 2017 году суд Великобритании признал спортсмена банкротом, так как тот за четыре года до этого взял займ, но не сумел выполнить долговые обязательства. Сумма долга 51-летнего Беккера составила $1 млн.

Немец выразил удовлетворение в связи с тем, что после списания долга ситуация с его банкротством в Великобритании должна завершиться, потому что банк отказался от каких-либо дополнительных требований.

Ранее Беккер обращался к общественности с просьбой помочь ему найти кубки победителя турниров серии Большого шлема. У немца, выигравшего шесть турниров серии, на данный момент имеется один такой трофей - за победу на Открытом чемпионате США. Остальные - три за победу на Уимблдонском турнире и два за триумф на Открытом чемпионате Австралии - он потерял и не имеет представления о том, где они могут находиться. Он планировал выплатить долг за счет продажи кубков.

За свою карьеру Беккер выиграл 64 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), завоевав 49 титулов в одиночном разряде и 15 - в парном. В 1992 году в составе сборной Германии он стал олимпийским чемпионом в парном разряде. Профессиональную карьеру теннисиста Беккер завершил в 1999 году, в общей сложности немец провел 1317 матчей в одиночном и парном разрядах, в которых одержал 967 побед. За годы выступлений спортсмен заработал более $25 млн призовых.