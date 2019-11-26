Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров объявил о завершении карьеры

ТАСС, 26 ноября. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду россиянин Илья Захаров объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
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Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет. дорогие болельщики И все кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам ! Допинг никогда не употреблял и не буду... закончил карьеру , по этому и пропуск допинг тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям кто был со мной сейчас у меня начинается новый этап в жизни и я готовлюсь к этому. всем спасибо я на связи ✊ Today I would like to say that I will retire. And I want to thank all of you for your kind thoughts of me, for your support, my dear fans. I have never used doping... and I will never do it！Due to injury I had two operations and missed doping tests. I am grateful to my family, my nearest and dearest, my friends who are allways with me. Now I have a new stage in my life and I am preparing for it. I am sure I can do good for sport. Thanks a lot. I am always in touch. ✊ #ильязахаров #прыжкивводу #завершениекарьеры
Ранее во вторник стало известно о дисквалификации 28-летнего спортсмена на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года, срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. Идентичное наказание за аналогичное нарушение антидопинговых правил в сентябре получила российская биатлонистка Маргарита Васильева. Захаров имеет 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, но, как сообщил во вторник ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, спортсмен не стал оспаривать наказание и собирался завершить карьеру.
"Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет, дорогие болельщики и все, кто следил за мной и сопереживал, спасибо вам. Допинг никогда не употреблял и не буду, я закончил карьеру, поэтому и был пропуск допинг-тестов. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому", - написал Захаров.
Захаров является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы. На Олимпийских играх 2012 года, помимо золота в прыжках с трехметрового трамплина, он вместе с Евгением Кузнецовым завоевал серебро в синхронных прыжках.