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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация хоккея России расширит взаимодействие с антидопинговыми организациями

В организации отмечают, что российские игроки регулярно проходят проверки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует расширить взаимодействие с международными антидопинговыми организациями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

"ФХР всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решение всех международных организаций по вопросам антидопинга, российские игроки, в том числе кандидаты в сборные команды России, регулярно проходят проверку. Допинг-пробы проверяют ведущие международные лаборатории, аккредитованные WADA, - ежегодно берется более 400 проб, и это взаимодействие будет расширено. ФХР тесно сотрудничает с Международной федерацией хоккея (IIHF) по вопросам антидопинга, организации и проведения международных турниров и многим другим. ФХР имеет полное взаимопонимание по всем темам, касающимся развития хоккея", - говорится в сообщении.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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