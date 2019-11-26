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Лига чемпионов

Руди Гарсия: тренер "Зенита" Семак построил команду, в игре с которой трудно маневрировать

"Лион" сыграет в гостях с "Зенитом" в среду в матче группового этапа Лиги чемпионов
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер российского "Зенита" Сергей Семак собрал хорошую команду, в игре с которой трудно маневрировать. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер французского "Лиона" Руди Гарсия.

"Лион" сыграет в гостях с "Зенитом" в среду в матче группового этапа Лиги чемпионов, начало - 20:55 мск. Встреча первого круга завершилась вничью (1:1).

"Не надо забывать, что решающим матч будет для обеих команд, - сказал Гарсия. - Мы должны показать свой максимум, нам надо забивать, не успокаиваться до конца матча. У "Зенита", безусловно, сильная линия нападения в лице [Артема] Дзюбы и [Сердара] Азмуна, Сергей Семак построил команду, с которой трудно маневрировать. У одной, и у другой команды есть слабые стороны, наша задача - скрыть наши недостатки".

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле также подчеркнул, что матч с "Зенитом" станет решающим для французского клуба на групповом этапе. "Но не надо на себя из-за этого излишне давить, надо показать то, на что мы способны. Мы приехали сюда, чтобы победить. Да, мы будем играть без [Мемфиса] Депая, это серьезная потеря, но мы сильная команда", - заявил футболист.

Нападающий Мемфис Депай не поможет "Лиону" в предстоящей встрече из-за травмы. "Я не имею привычки жаловаться на потери, Мусса является лучшим бомбардиром чемпионата Франции (в активе которого 10 голов в 13 матчах текущего сезона - прим. ТАСС), он справится. Во время паузы на матчи сборных футболисты накопили достаточный багаж, чтобы показать себя завтра", - прокомментировал Гарсия.

После четырех матчей "Лион" занимает второе место в таблице G, имея в активе семь очков, "Зенит" идет третьим с четырьмя очками. Лидером является немецкий "Лейпциг" (9 очков), замыкает квартет португальская "Бенфика" (3).

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