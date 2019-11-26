Около 100 болельщиков поддержат "Лион" в гостевом матче с "Зенитом" в Лиге чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Организованная поддержка французского "Лиона" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита" будет составлять примерно 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе французской команды.

"Лион" сыграет с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в среду, начало - 20:55 мск.

"Наш клуб поддержат примерно 100 человек", - сообщили в пресс-службе.

После четырех матчей "Лион" занимает второе место в таблице G, имея в активе семь очков, "Зенит" идет третьим с четырьмя очками.