ЦСКА в шестой раз подряд обыграл "Трактор" в КХЛ

ТАСС, 26 ноября. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6710 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (28-я минута), Максим Шалунов (30) и Сергей Андронов (38), у челябинской команды отличился Лукаш Седлак (20) и Ник Бэйлен (49).

Столичная команда обыграла "Трактор" в последних шести матчах, в последний раз клуб из Челябинска праздновал победу 16 октября 2017 года в домашней игре, которая завершилась со счетом 4:3. ЦСКА одержал вторую победу в последних семи матчах, "Трактор" потерпел шестое поражение в последних семи встречах.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 45 очков, "Трактор" занимает последнее, 12-е место на Востоке, имея в активе 24 очка в 33 играх. В следующем матче московский клуб в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом" 28 ноября. Челябинская команда в этот же день примет на своей арене уфимский "Салават Юлаев".

В другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" в гостях обыграло екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:3. Защитник клуба из Нижнего Новгорода Георгий Мишарин провел свой 600-й в КХЛ. Нурсултанский "Барыс" в гостевом матче в овертайме нанес поражение "Металлургу" (2:1), которое стало для клуба из Магнитогорска четвертым подряд.