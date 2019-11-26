Свищев не видит спортивных препятствий для участия российских футболистов в соревнованиях

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что у сборной России по футболу нет спортивных препятствий для участия в международных турнирах. Об этом Свищев сообщил ТАСС.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов. Как сообщило позднее агентство "Франс Пресс" со ссылкой на свои источники, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не рассматривает вопрос отстранения сборной России от европейского первенства, а также не собирается лишать Санкт-Петербург права принимать матчи турнира.

"Никаких претензий по поводу допинга в отношении российской сборной по футболу никогда не было. Футболисты регулярно сдают допинг-тесты, это все предельно открыто, к тому же сами игроки понимают, что их ждет в случае употребления запрещенных препаратов. Я не вижу спортивных препятствий для участия нашей команды в мировом первенстве. Препятствия могут быть политические - а это совсем другое дело", - сказал Свищев.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.